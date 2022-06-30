Оккупанты говорят, что вывезли первое судно с краденым зерном из Бердянска

Российские оккупационные власти Запорожской области заявили о том, что из порта Бердянска отправилось первое судно с зерном - россияне воруют его у украинских фермеров.

Об этом пишут кремлевские СМИ со ссылкой на назначенного якобы председателем оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

По его словам, на судне находится 7 тысяч тонн зерна, которое следует в "дружественные страны". Ранее сообщалось, что Россия вывозит ворованное украинское зерно, в частности, в Сирию.

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Напоминаем:

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы стоимостью 40 млн долларов.

В Минагрополитики говорят, что россияне похитили около 500 тыс. тонн зерна – треть объема, находящегося на оккупированных территориях. Часть этого зерна они попытались "проэкспортировать" в Египет.