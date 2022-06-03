Неплатежеспособный Мегабанк, технокризис в РФ: итоги дня

О банках. Национальный банк отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

О технологиях. Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада - возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране.

Об экспорте. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил генеральному секретарю ООН, что в обмен на транзит украинского зерна через Беларусь хочет открытие морских портов в странах Балтии для белорусской продукции.

О РФ. Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы.

О санкциях. Совет ЕС утвердил санкции в отношении еще 65 человек и 18 компаний в рамках расширения санкций против России за развязанную войну.









