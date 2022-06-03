Россия продала Сирии краденого украинского зерна на $40 миллионов

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ украинского посольства в Бейруте.

Грузы доставлялись российским судном "Матрос Позинич", которое пришвартовалось в главном морском порту Сирии Латакия в конце мая.

Данные Refinitiv показывают, что "Матрос Позинич" загрузил пшеницу в порт Севастополь в украинском Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, с датой отправления 19 мая и местом выгрузки в Сирии. Спутниковые снимки от Planet Labs PBC 29 мая показали то же самое судно, пришвартованное в Латакии.

"Пшеницу воруют с предприятия, на котором собирается пшеница из трех областей Украины в одну партию", - сообщили в посольстве. "Это преступная деятельность".

В украинском посольстве добавили, что они пытались обратиться к сирийским властям, но так и не получили ответа. За последние три месяца в Сирию поступило более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. С международными ценами на пшеницу более 400 долларов за тонну, такой объем должен стоить более 40 миллионов долларов.

Министерство информации Сирии не ответило обращение Reuters с просьбой за комментарием о получении краденого украинского зерна. Сирийское министерство сельского хозяйства и чиновники в порту Латакии также не ответили на запросы о комментариях.

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Напоминаем:

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что начался процесс вывоза зерна из региона в государство-агрессор РФ.

В Минагрополитики говорят, что россияне похитили около 500 тыс. тонн зерна – треть объема, находящегося на оккупированных территориях. Часть этого зерна они попытались "проэкспортировать" в Египет

Долгое время сообщения о случаях кражи украинского зерна раздаются из всех временно оккупированных регионов. Например, в Луганской области россияне вывезли или уничтожили трехлетний объем потребностей жителей области в зерне. Это единственная область, где так и не начался сев.

В Запорожской области зерно исчезает из портов, фермеров шантажируют и требуют отдавать 70% своего урожая оккупантам.

Известно, что в Херсонской области оккупанты ограбили элеватор и вывезли в РФ 20 тыс тонн зерна, а в середине апреля присвоили земельный банк и имущество предприятий "Агро-содружество" и "Содружество-юг".