Окупанти визнали, що вивозять херсонське зерно в РФ

Окупаційна влада Херсонської області заявила, що почався процес вивезення зерна з регіону до держави-агресора РФ.

Про це повідомляє пропагандистське російське ЗМІ РБК з посиланням на колаборанта Кіріла Стрємоусова, призначеного окупантами нібито заступником голови Херсонської області.

Йдеться про минулий врожай пшениці, який зберігався у Херсонській області.

Стрємоусов каже про початок збору врожаю озимих зернових з 20 червня, яке теж планують вивозити. "Є місце, куди складати [новий урожай], хоча, звичайно, дуже багато зерна знаходиться тут", – заявив він. Окупанти переконують, що зерно нібито продають в РФ. Як раніше писала ЕП, російські окупанти шантажують українських аграріїв, купують їхню продукцію за безцінь та грабують запаси зерна.

Крім того, за словами Стрємоусова, окупанти хочу вивозити насіння для виробництва олії на місцеві та російські заводи.

Читайте більше у статті: Украв, вивіз, у Москву. Як окупанти намагаються продати крадене українське зерно іншим країнам

Нагадуємо:

У Мінагрополітики кажуть, що росіяни викрали близько 500 тис тонн зерна – третину обсягу, що перебуває на окупованих територіях.

Тривалий час повідомлення про випадки крадіжки українського зерна лунають з усіх тимчасово окупованих регіонів. Наприклад, на Луганщині росіяни вивезли або знищили трирічний обсяг потреб жителів області в зерні. Це єдина область, де так і не почалася сівба.

У Запорізькій області зерно зникає з портів, а фермерів шантажують та вимагають віддавати 70% свого врожаю окупантам.

Відомо, що на Херсонщині окупанти пограбували елеватор та вивезли в РФ 20 тис тонн зерна, а в середині квітня привласнили земельний банк і майно підприємств "Агро-співдружність" та "Співдружність-південь".