IKEA продает свои заводы в РФ и увольняет сокращающих работников

Мебельный гигант IKEA продает свои четыре завода в России и сокращает штат работников, компания "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем".

Соответствующее заявление пресс-служба компании разослала российским СМИ.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Инга решили сократить масштаб бизнеса в России", – цитирует заявление РБК.

IKEA заявила, что продаст свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, и уже ищет покупателей. Розничный бизнес IKEA в России "останется на паузе", что и приведет к уменьшению штата, которое коснется "многих сотрудников". Сколько людей сократят, не уточняется.

Импорт и экспорт товаров IKEA в Россию и Белоруссию восстанавливать не планируется. ИКЕА уже приступила к поиску новых владельцев для своих четырех заводов. Торговые центры МЕГА, принадлежащие ИКЕА, продолжат работать в России, отметили в пресс-службе компании, но сами магазины ИКЕА не будут работать.

Напомним:

В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

Торговый гигант IКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в РФ до августа.