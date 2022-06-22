IKEA начала предупреждать торговые центры в РФ о расторжении договоров аренды – СМИ

Мебельный гигант IKEA начал сообщать арендодателям торговых центров в РФ, где размещались магазины и студии бренда, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники рынка коммерческой недвижимости.

По словам одного из собеседников газеты, такие письма получили "почти все" ТЦ, где присутствовал шведский бренд.

Оба источника отметили, что расторжение договоров произойдет в одностороннем порядке. Собеседники считают, что это будет означать большие штрафы для IKEA.

По словам старшего директора ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, значительные штрафы в случае досрочного расторжения договоров аренды назначаются из-за повышенных рисков арендодателя, например, из-за невозможности найти нового арендатора.

Напомним:

Мебельный гигант IKEA продает свои четыре завода в России и сокращает штат работников, компания "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем".

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В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.