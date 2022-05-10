IKEA продолжит выплачивать зарплату 15 тысячам работников в РФ до августа
Торговый гигант IКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в РФ до августа.
Об этом в интервью Reuters заявил владелец компании Толгу Онку.
В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.
Компания заявила, что всем пострадавшим работникам будет выплачиваться зарплата по крайней мере до мая.
"Нам удалось продлить это до шести месяцев", - сказал Толга Онджу.
"Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на происходящее и будем принимать решения по мере дальнейшего развития", - добавил он.
Экономическая правда
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