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IKEA продолжит выплачивать зарплату 15 тысячам работников в РФ до августа

Вторник, 10 мая 2022, 16:56 - Алексей Павлыш

Торговый гигант IКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в РФ до августа.

Об этом в интервью Reuters заявил владелец компании Толгу Онку.

В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

Компания заявила, что всем пострадавшим работникам будет выплачиваться зарплата по крайней мере до мая.

"Нам удалось продлить это до шести месяцев", - сказал Толга Онджу.

"Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на происходящее и будем принимать решения по мере дальнейшего развития", - добавил он.

Экономическая правда

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IKEA Россия
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