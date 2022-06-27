Британия поможет противодействовать продаже ворованного украинского зерна на мировом рынке

Британия предоставит технологию для проверки пшеницы, чтобы украденное Россией украинское зерно на временно оккупированных территориях не попало на мировой рынок.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды Британии Джордж Юстис Sky News, сообщает Financial Times.

Он подчеркнул, что британское правительство сотрудничает с Киевом по обеспечению сухопутных маршрутов для безопасного экспорта пшеницы.

"Мы рассматриваем, что можем сделать, чтобы помочь отремонтировать железные дороги, посмотреть на сухопутный мост, чтобы мы могли перевезти эту пшеницу через сухопутную границу", - сказал он.

"Сейчас очень и очень опасно пытаться ввести корабли в Черное море", - добавил он. "Район заминирован и". . . Украина закрыла свои порты из соображений безопасности".

По его словам, недалеко от Одессы на хранилищах находится 25 млн тонн зерна. Ранее Всемирная продовольственная программа предупредила, что часть Африки приближается к беспрецедентной чрезвычайной ситуации с продовольствием.

Юстис обвинил Россию в попытке извлечь выгоду из кризиса путем похищения украинского зерна и продажи его третьим сторонам. Чтобы противостоять этому, Британия предоставит технологию для тестирования происхождения пшеницы. . . чтобы мы могли обеспечить, чтобы украденная украинская пшеница не нашла путь на рынок".