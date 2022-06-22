Новости 22 июня: ЕС советуют готовиться к остановке газа из России зимой, украинская нефтеперерабатывающая отрасль не работает

О горючем. Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных российских ракетных обстрелов

Об аренде. За май в категории "Долгосрочная аренда квартир" на сайте OLX было размещено 54,8 тысячи предложений по аренде квартир, что в полтора раза больше, чем в апреле.

О санкциях. Российские трейдеры переносят свой бизнес из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты из-за европейских санкций – "переездом" уже заинтересовалась Роснефть, Газпром, Лукойл и другие крупнейшие компании РФ

О шантаже. Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

Об экономике оккупантов. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях – ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.

Эксклюзивы ЭП

Многие гривни не бывает. Почему НБУ включил в полный "печатный станок" и какие будут последствия?

Стране нужны колоссальные ресурсы и пока главным донором для Украины является собственный Нацбанк, уже напечатавший почти 200 млрд грн. Не приведет ли это к обесцениванию гривны?