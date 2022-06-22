Пропозиція квартир під оренду в Києві продовжує зростати

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За травень в категорії "Довгострокова оренда квартир" на сайті OLX було розміщено 54,8 тисячі пропозицій з оренди квартир, що у півтора раза більше, ніж у квітні.

Про це йдеться у пресрелізі OLX.

У червні кількість оголошень залишається високою: з 1 по 20 червня на OLX розмістили 53,3 тис. оголошень з довгострокової оренди.

Найбільше оголошень про оренду квартир у Печерському районі – 9,4 тис., далі йде Дарницький та Шевченківський райони з 7,6 та 6,4 тисяч оголошень відповідно. У квітні лідером за кількістю пропозицій серед довгострокової оренди був Дарницкий район.

Незмінним лідером залишаються однокімнатки – 49% від усіх оголошень за червень.

Ціна на оренду нерухомості залишається стабільною – знайти однокімнатну у столиці можна за 7 870 грн, двокімнатну – за 10 598 грн, а трикімнатну – за 15 985 грн. Аналогічні ціни були й у квітні. Деснянський район – найбюджетніший варіант для оренди квартир будь-якої кімнатності.

Економічна правда