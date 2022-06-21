Рада приблизила "таможенный безвиз" с Евросоюзом

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект изменений в Налоговый кодекс, необходимый для заключения "таможенного безвиза" с Евросоюзом.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Законопроект №7420 поддержали 269 народных депутатов. Документ предусматривает изменения, необходимые для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса с Таможенным Кодексом ЕС.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, Украина рассчитывает на подписание "таможенного безвиза" с ЕС в течение лета. До конца года Украина должна успешно пройти оценочную миссию и присоединиться к необходимым для "таможенного безвиза" конвенциям.

Изменения в Таможенный кодекс предполагают возможность использования транзитных деклараций в NCTS без необходимости оформлять дополнительные транзитные документы в пределах 36 стран мира. Документ расширяет спектр предприятий, которым станут доступны таможенные упрощения по аналогии с ЕС.

В частности, речь идет о требованиях к финансовой устойчивости для предприятий, имеющих статус АЭО (наивысшая степень доверия) и возможности использования комбинации упрощений без требований к финансовой устойчивости для предприятий без статуса АЭО и предприятий, пользующихся NCTS.

Недавно Украина завершила международное тестирование национального приложения NCTS, что подтвердило техническую готовность присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.

Кроме того, как ранее объясняли в Министерстве финансов, предполагается ввести европейскую систему принятия решений для предоставления авторизаций на упрощение по заявлению предприятия, европейскую модель предварительных решений по классификации и стране происхождения товаров, гарантирование уплаты таможенных платежей с возможностью освобождения от гарантирования для перемещающих предприятий любые товары.

Напоминаем:

Украина уже почти выполнила пять запланированных "безвизов", причем энергетический и торговый уже выполнен, до конца месяца ожидается транспортное, а таможенное – в течение лета.

В конце мая Кабинет министров поддержал проект изменений в Таможенный кодекс, что необходимо для применения компьютеризированной транзитной системы NCTS на пути к "таможенному безвизу" из ЕС.