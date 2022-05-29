Уряд підтримав зміни, необхідні для запровадження "митного безвізу"

Кабінет міністрів підтримав проєкт змін до Митного кодексу, що необхідно для застосування комп'ютеризованої транзитної системи NCTS на шляху до "митного безвізу" з ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міністерство фінансів.

Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до Верховної Ради. Запропоновані зміни, зазначає міністр Сергій Марченко, "важливі для українського бізнесу, зокрема, для пришвидшення проходження товарів через митний кордон та їх митного оформлення, що стало особливо гострою потребою під час війни після 24 лютого".

Крім того, зміни необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS та подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним Кодексом ЄС. Як раніше повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна планує найближчим часом підписати "митний безвіз".

Наразі Україна завершує тестування NCTS на відповідність положенням Конвенції про процедуру спільного транзиту. До кінця року Україна має успішно пройти Оціночну місію та приєднатися до необхідних для "митного безвізу" конвенцій.

А саме, запропоновані зміни передбачають можливість можливість використання транзитних декларацій в NCTS без необхідності оформляти додаткові транзитні документи в межах 36 країн світу. Також передбачається розширення спектру підприємств, яким стануть доступні митні спрощення, аналогічні європейським.

А саме, з вимогами до фінансової стійкості для підприємств, що мають статус АЕО (найвищий ступень довіри) та можливістю використання комбінації спрощень без вимог до фінансової стійкості для підприємств без статусу АЕО та підприємств, що користуються NCTS.

Крім того, передбачається запровадити європейську систему прийняття рішень для надання авторизацій на спрощення за заявою підприємства, європейську модель попередніх рішень щодо класифікації та країни походження товарів, гарантування сплати митних платежів з можливістю звільнення від гарантування для підприємств, що переміщують будь-які товари.