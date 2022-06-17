Италия готова запустить кризисный план, если РФ не возобновит поставки газа - СМИ

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Италия может запустить свой экстренный газовый план на следующей неделе, если Россия продолжит ущемлять поставки, что может предусматривать большую зависимость от угля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Если Газпром не возобновит поставки газа в Италию до середины недели, правительство может развернуть экстренный план для своего рынка. Это может проложить путь для наращивания производства электроэнергии шести угольных электростанций, уже действующих в Италии, но должны быть закрыты до 2025 года для достижения климатических целей.

На этой неделе Россия сократила поставки в Германию, Францию, Австрию и Италию, что повлекло за собой рост цен на газ на 60%. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал объяснение Газпрома "ложью" и заявил, что президент России Владимир Путин политизирует использование энергии.

Итальянский план действий по чрезвычайным ситуациям с природным газом может также предусматривать просьбы компаний добровольно ограничить потребление энергии. В то же время, это не должно повлиять на промышленное производство, отметили источники издания.

Уменьшение поставок газа представляет серьезную проблему для Италии, которая возлагается на Россию на 40% своего импорта газа и в течение летних месяцев использует закупки газа для пополнения запасов на зиму.

Дальнейшее сокращение поставок газа усложнит пополнение резервов, которые заполнены на 51%. На газ приходится около 40% производства электроэнергии в Италии.

После разрешения РФ войны против Украины правительство активизировало диверсификацию источников энергии, чтобы избегать использования российского газа. Страна подписала энергетические соглашения в Алжире, Анголе, Египте и других странах, а также приобрела новую установку СПГ, чтобы увеличить свои мощности по регазификации.

Напоминаем:

"Газпром" в пятницу поставит только 50% законтрактованного газа одной из крупнейших итальянских энергетических компаний Eni.

Котировки газовых фьючерсов в четверг в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через "Северный поток".

Колебания на рынке вызваны заявлением "Газпрома" в среду об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", что привело к сокращению прокачки газа в Германию на 60%.

Кроме того, на следующий день в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".