Украина готовит "план Б" на случай, если порты не деблокируют

У Украины есть альтернативный план хранения зерна на случай, если не удастся договориться о деблокаде портов.

Об этом первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий рассказал в эфире Единых новостей.

Относительно деблокады моря Высоцкий отметил, что украинские власти продолжают совместно с ООН работать в этом направлении. Он напомнил, что без портов Украина не сможет реализовать весь экспортный потенциал.

"И, понятно, что для этого нужно иметь несколько факторов: это достаточно противокорабельного оружия, и обеспечено гарантированное военное сопровождение. Поэтому продолжается работа по этому направлению. Когда будут конечные согласованные Украиной детали, мы можем сообщить", – отметил он.

По словам Высоцкого, предсказать, сколько времени уйдет на разминирование побережья, пока непросто. Сроки зависят от того, на каком этапе будет война:

"Наша победа – это совсем другая скорость. Если продолжение боевых действий это другие риски. Поэтому все будет варьироваться от внешних факторов. Механизмы представляют собой и довольно быстрое разминирование, и наоборот. Поэтому горизонт трудно определить".

В случае отсутствия экспорта через порты Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению, чтобы была возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай, который уже через месяц будет активно собираться, рассказал замминистра.

Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит мощностей для хранения в пределах 10-15 млн тонн. Поэтому в качестве плана Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн.

Напоминаем:

На 1 июля в Украине будет оставаться 20 млн. тонн переходных остатков агропродукции, и потенциально к ним может добавиться еще 30 млн. тонн к экспорту из нового урожая.

Ранее Bloomberg писал, что Турция и Россия вроде бы достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта.

Однако на встрече в Анкаре между представителями России и Турции не были достигнуты конкретные договоренности – теперь Украина ожидает коммуникации между украинской и турецкой сторонами.

Главный риск в открытии портов для экспорта зерна – в невыполнении Россией даже задекларированных обязательств. Отсутствие доверия к России следует компенсировать военным элементом, то есть противокорабельным оружием.