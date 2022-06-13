Цьогоріч Україна може зібрати на 40% врожаю менше, ніж торік

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Врожай в Україні цьогоріч прогнозується на рівні близько 65 млн тонн, зокрема зернових на рівні 50 млн тонн – це становить 60% від рекорду минулого року.

Про це розповів заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький у ході брифінгу в Медіа центрі Україна.

Він відразу зауважив, що дані є попередніми, адже є чимало факторів, які будуть впливати на фінальну цифру, зокрема – погодні умови.

"Бачимо, що може бути близько 48-50 млн тонн зернових загалом – менше, ніж у попередні роки коли ми звикли до 60-85 млн тонн. Але, якщо взяти десятиріччя, то історично було 40-45 млн тонн, тому це не критично", – розповів Висоцький.

Основна частина зернових очікується від кукурудзи, яка може дати 24 млн тонн. Пшениці очікується зібрати 18-20 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн.

Щодо олійних культур, Висоцький прогнозує збір озимого ріпака на рівні 2,5 млн тонн, сої – 2,5-2,8 млн тонн. Соняшник може дати близько 10 млн тонн. Таким чином, сумарно збір врожаю цьогоріч очікується на рівні близько 65 млн тонн.

Посадовець підкреслив, що логістика залишається ускладненою попри щомісячне зростання. Наразі Україна експортує наземними шляхами та річковими портами до 1,8 млн тонн агропродукції у порівнянні з 350 тис тонн у березні. У червні, прогнозує він, цифра може зрости до 2 млн тонн.

Проте він наголошує, що таких обсягів буде недостатньо, аби проекспортувати всі обсяги. На 1 липня в Україні залишатиметься 20 млн тонн перехідних залишків агропродукції, і потенційно до них може додатися ще 30 млн тонн до експорту з нового врожаю.

"Аби впоратися з такими обсягами треба експортувати хоча б 4 млн тонн в місяць", – додав Висоцький.

Нагадуємо:

Україна торік зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн.

У травні Україна відвантажила на експорт понад 1,7 млн тонн агропродукції, що на 80% перевищує квітневий обсяг, а річкові порти стали головними експортними воротами.