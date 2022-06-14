Новости 14 июня: Сбербанк остался без SWIFT, приближение транспортного безвиза с ЕС

О санкциях. Евросоюз с 14 июня отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках 6 пакета санкций против РФ из-за войны в Украине.

О национализации. Процесс изъятия активов "МР банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавших российским государственным "Сбербанку и "ВЕБ.РФ", приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет

О безвизах. Украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.

О зерне. Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

О рынках. Во вторник биткоин упал еще на 10% на фоне распродажи крипто-активов, поскольку инвесторы ожидают повышения ставки ФРС.

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Найти работу во время войны. Как изменился рынок труда в Украине

Что происходит на рынке труда после почти четырех месяцев войны, как государство помогает безработным и какие профессии будут пользоваться спросом после завершения боевых действий.