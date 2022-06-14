ЄС у рамках шостого пакету санкцій відключає від SWIFT ще три російські банки

Євросоюз із 14 червня відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках 6 пакету санкцій проти РФ через війну в Україні.

Про це пише російська служба ВВС.

Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

"Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.

У Сбербанку, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

У Россельхозбанку заявили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

Раніше через санкції від SWIFT було відключено сім російських банків: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" і ВЭБ ("Внешэкономбанк").

Як повідомлялося, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Зокрема, ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів.

Крім того, ЄС поширює діючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи – найбільший російський банк Сбербанк, Кредитний банк Москви та Російський сільськогосподарський банк – а також Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Економічна правда