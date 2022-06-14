Біткоїн втратив ще 10% вартості: триває розпродаж крипто-активів

У вівторок біткоїн впав ще на 10% на тлі розпродажу крипто-активів, оскільки інвестори очікують підвищення ставки ФРС.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що на ранок вівторка біткоїн впав до 22 690 доларів.

"Криптовалюти стали символом втечі від спекулятивних активів, оскільки грошово-кредитна політика в усьому світі посилюється для боротьби з інфляцією", - пише агентство.

Заморожування операцій криптовалютним кредитором Celsius у понеділок також посилило падіння криптовалюти.

За даними Coindesk, станом на 11:38 біткоїн торгувався по 22 756 дол.

Нагадаємо:

Біткоїн продовжив падіння у понеділок після того, як найбільший американський криптокредитор Celsius Network призупинив виведення коштів, обмін, а також перекази між рахунками.

Економічна правда