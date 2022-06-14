Оккупанты украли 2 тысячи тонн зерна в Запорожской области, СБУ начало расследование

Российские оккупанты украли почти 2 тысячи тонн зерновых с предприятий в Запорожской области, по фактам открыто два уголовных производства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

По данным следствия, в течение мая-июня российские военные, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ на территории оккупированного Васильевского района грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков с отметками "Z".

Похищенные у предприятия более 1,2 тыс. тонн зерна оккупанты вывезли в неизвестном направлении.

Также уже 8-9 июня вооруженные автоматическим оружием российские военные угнали из складских помещений сельхозпредприятия в с. Нестерянцы Пологовского района почти 500 тонн семян подсолнечника.

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Напоминаем:

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы.

В Минагрополитики говорят, что россияне похитили около 500 тыс. тонн зерна – треть объема, находящегося на оккупированных территориях. Часть этого зерна они безуспешно попытались "проэкспортировать" в Египет.

Долгое время сообщения о случаях кражи украинского зерна раздаются из всех временно оккупированных регионов. Например, в Луганской области россияне вывезли или уничтожили трехлетний объем потребностей жителей области в зерне. Это единственная область, где так и не начался сев.

В Запорожской области зерно исчезает из портов, фермеров шантажируют и требуют отдавать 70% своего урожая оккупантам.