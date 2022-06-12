Разведка получила Starlink
Воскресенье, 12 июня 2022, 17:47 -
Илон Маск передал украинской разведке терминалы Starlink, которые "так нужны для специальным миссий".
Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.
Там также пошутили, что украинская армия защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе. Куда американский изобретатель готовит космическую миссию.
Напоминаем:
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.
В конце апреля в Украине появилось представительство Starlink. Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".
В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.