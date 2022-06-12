Разведка получила Starlink

Илон Маск передал украинской разведке терминалы Starlink, которые "так нужны для специальным миссий".

Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

Там также пошутили, что украинская армия защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе. Куда американский изобретатель готовит космическую миссию.

Напоминаем:

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.

В конце апреля в Украине появилось представительство Starlink. Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.