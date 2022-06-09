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Starlink Ukraine получила лицензию оператора – Федоров

Четверг, 9 июня 2022, 11:34 - Алексей Павлыш

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.

Об этом он написал в Telegram.

"Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1.

Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!", - отметил Федоров.

Напомним:

В конце апреля в Украине появилось представительство Starlink.

Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.

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