Starlink Ukraine получила лицензию оператора – Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.
Об этом он написал в Telegram.
"Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1.
Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!", - отметил Федоров.
Напомним:
В конце апреля в Украине появилось представительство Starlink.
Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".
В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.
Экономическая правда
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