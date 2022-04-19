Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні – глава Мінцифри

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Про це Федоров написав у Telegram.

Міністр нагадав, що на самому початку війни звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink.

"Вже наступного дня ми отримали від нього позитивну відповідь, а ще за тиждень - перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою під Україну були на нашому складі.

Сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території", - додав Федоров.

"Зараз Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців.

Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину - Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні!", - підкреслив глава Мінцифри.

Федоров додав, що надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше.

А також пообіцяв детально інформувати про перебіг цих робіт.

Starlink - проєкт американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Економічна правда