В Украине появилось представительство Starlink

ФОТО SPACEX

Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине.

Об этом сообщает вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.

Еще в самом начале войны он обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink, которые прибыли в Украину уже через неделю. В настоящее время более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения.

К примеру, после деоккупации Киевщины комплекты оборудования Starlink помогли обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку.