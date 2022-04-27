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Укр / Рус

В Украине появилось представительство Starlink

Среда, 27 апреля 2022, 16:11 - Дана Гордийчук
 
ФОТО SPACEX

Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине.

Об этом сообщает вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.

Еще в самом начале войны он обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink, которые прибыли в Украину уже через неделю. В настоящее время более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения.

К примеру, после деоккупации Киевщины комплекты оборудования Starlink помогли обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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