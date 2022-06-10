Годовая инфляция в США ускорилась до 40-летнего рекорда

В мае инфляция ускорилась до 8,6% в годовом исчислении по сравнению с 8,3% в апреле – это максимальные темпы роста с конца 1981 года.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Министерства труда США.

"Экономисты предупреждают, что борьба с ростом инфляции может быть медленным и болезненным процессом. Срывы производства и доставки, связанные с пандемией, показали ранние признаки ослабления, но остаются ярко выраженными, удерживая дефицит таких продуктов, как автомобили и грузовики.

Война в Украине поднимает цены на продукты питания и топливо и ее траектория непредсказуема. А потребительский спрос остается высоким, подкрепленный сбережениями, накопленными во время пандемии, и быстро растущими заработными платами, хотя и недостаточно, чтобы полностью компенсировать инфляцию", - пишет издание.

Отмечается, что в годовом исчислении цены на газ выросли на 48,7%, на продукты питания – на 11,9%.

Напомним:

Федеральный резерв США повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего с нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий российского полномасштабного вторжения в Украину.

В марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале – рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.

В апреле инфляция в США снизилась впервые с прошлого лета - до 8,3% в годовом измерении.

Экономическая правда