Годовая инфляция в США впервые за 40 лет превысила 8%
В марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале – рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.
Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США.
По сравнению с февралем цены в марте выросли на 1,2% – самый быстрый скачок с сентября 2005 года. В феврале месячная инфляция составила 0,8%.
При этом годовая инфляция в США выросла шестой месяц подряд. Наиболее резкий рост цен за год – на флотский мазут (+70,1%), за ним следует бензин (+48%). Стоимость еды (дома и вне дома) увеличилась на 8,8% в годовом исчислении.
Как отмечает Financial Times, новые данные по инфляции в США отражают последствия войны в Украине.
Вторжение РФ в Украину и ответные санкции против агрессора нарушили поставки российских энергоресурсов на мировой рынок, что, в частности, привело к удорожанию в США бензина и других товаров и продуктов.
Рост инфляции в США может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) активнее усиливать денежно-кредитную политику для борьбы с ростом цен, писала ранее FT.
Напомним:
Руководители Федеральной резервной системы просигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе центробанка на 95 миллиардов долларов в месяц, что почти вдвое больше, чем раньше.
Экономическая правда
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