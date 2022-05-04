Федрезерв США рекордно повысил ставку с 2000 года и сворачивает "печатный станок"

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Федеральный резерв США повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего с нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом идет речь в сообщении ФРС.

Федрезерв констатирует, что, несмотря на падение экономики США в первом квартале года, расходы домохозяйств и инвестиции оставались на высоком уровне, а уровень безработицы значительно снизился. В то же время, инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс спроса и предложения вследствие пандемии, повышения цен на энергоносители и более широким ценовым давлением.

"Вторжение России в Украину влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности. Последствия экономики США очень неопределенные", – говорится в заявлении. В частности, полномасштабная война создает дополнительное давление на инфляцию и, вероятно, повлияет на экономическую активность. Зато связанные с COVID-19 перебои в Китае, вероятно, усугубит логистические проблемы.

Учитывая такие факторы и инфляционные цели в 2% в долгосрочной перспективе ФРС повысил целевой диапазон для федеральных фондов на 0,5 п.п. – в диапазон с 0,75% до 1%. Кроме того, Комитет решил с 1 июня активнее сворачивать антикризисную программу и начать сокращать свой портфель казначейских и других ценных бумаг, эмитированных федеральными агентствами или компаниями.

Для сравнения, в марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале - рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть за 40 лет.

При этом глава ФРС Джером Павелл в ходе пресс-брифинга по итогам заседания Федерального комитета открытого рынка подчеркнул, что инфляция в стране пока слишком быстрая, поэтому Федрезерв будет действовать соответственно.

"Среди членов Комитета есть значительное ощущение того, что дополнительные повышения ставки на 0,5% будут обсуждаться на ряде следующих заседаний", - отметил он.

Напоминаем:

В марте Федеральный резерв США впервые с 2018 года повысил ставку с 0,25% до 0,5%, чтобы обуздать инфляцию, а также ухудшил инфляционные прогнозы из-за войны России против Украины.

В апреле руководители Федеральной резервной системы просигнализировали о готовности приступить к сокращению активов на балансе центробанка на 95 миллиардов долларов в месяц, что почти вдвое больше, чем раньше.