Годовая инфляция в США замедлилась впервые с августа 2021 года

В апреле инфляция в США снизилась впервые с прошлым летом - до 8,3% в годовом измерении.

Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли США.

При этом рост цен в апреле составил 0,3% по сравнению с мартом.

Отметятся, что наибольший вклад в инфляцию внесло подорожание жилья, продовольствия, авиаперелетов и транспорта. В годовом исчислении рост цен на товары за исключением продуктов питания и энергии составил 6,2%.

Также в апреле выросли цены на медицинское обслуживание, отдых и предметы домашнего обихода. Цены на бензин упали на 6,1% за месяц, компенсировав рост индексов цен на газ и электроэнергию.

А стоимость энергоносителей выросла на 30,3% в годовом исчислении, продовольствия – на 9,4% (рекордное значение с 1981 года).

Темпы роста инфляции в США увеличивались с сентября 2021 года после замедления в августе, а с ноября 2021 года инфляция в стране ежемесячно обновляла максимальный показатель с 1982 года.

Напомним:

Федеральный резерв США повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего с нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий российского полномасштабного вторжения в Украину.

В марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале – рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.

Экономическая правда