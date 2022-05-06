Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.

"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Целью команды Министерства инфраструктуры в этих условиях является полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы.

Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8.

Заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.

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Напоминаем:

Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.

Экономическая правда