АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

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Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.

Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. В то же время, преимущественно АЗС группы повысила цены на горючее еще 27 апреля.

Другие сети также откорректировали цены по решению правительства.

Компанія А-92 А-95 ДТ Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 36,05 1,95 40,66 2,00 WOG 36,05 1,95 40,66 2,00 Авіас 35,10 0,00 36,10 0,00 40,66 0,00 Укрнафта 35,05 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 AMIC 36,05 1,95 40,66 2,00 Shell 36,00 2,00 36,05 1,95 40,66 2,00 SOCAR БРСМ-Нафта 42,69 2,12 KLO 36,00 1,90 36,05 1,95 40,66 2,00 Автотранс 36,05 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 UPG 36,00 1,90 36,00 1,99 40,60 2,00 BVS 36,05 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 Chipo 36,00 2,00 36,05 1,95 42,69 4,03 Авантаж 7 Mango 36,00 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 Средня ціна в Україні: 35,12 1,11 36,13 1,50 40,81 1,66

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Напоминаем:

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.