АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.
Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.
Станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. В то же время, преимущественно АЗС группы повысила цены на горючее еще 27 апреля.
Другие сети также откорректировали цены по решению правительства.
|
Компанія
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
WOG
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Авіас
|
35,10
|
0,00
|
36,10
|
0,00
|
40,66
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
AMIC
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Shell
|
36,00
|
2,00
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
SOCAR
|
БРСМ-Нафта
|
42,69
|
2,12
|
KLO
|
36,00
|
1,90
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Автотранс
|
36,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
UPG
|
36,00
|
1,90
|
36,00
|
1,99
|
40,60
|
2,00
|
BVS
|
36,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Chipo
|
36,00
|
2,00
|
36,05
|
1,95
|
42,69
|
4,03
|
Авантаж 7
|
Mango
|
36,00
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Средня ціна в Україні:
|
35,12
|
1,11
|
36,13
|
1,50
|
40,81
|
1,66
Читайте также: Ноли на стелах: почему на АЗС нет горючего и когда появится
Напоминаем:
Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.
Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"