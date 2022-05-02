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АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

Понедельник, 2 мая 2022, 15:35 - Дана Гордийчук
 
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Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.

Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. В то же время, преимущественно АЗС группы повысила цены на горючее еще 27 апреля.

Другие сети также откорректировали цены по решению правительства.

Компанія

А-92

А-95

ДТ

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

    

36,05

1,95

40,66

2,00

WOG

    

36,05

1,95

40,66

2,00

Авіас

35,10

0,00

36,10

0,00

40,66

0,00

Укрнафта

35,05

1,95

36,05

1,95

40,66

2,00

AMIC

    

36,05

1,95

40,66

2,00

Shell

36,00

2,00

36,05

1,95

40,66

2,00

SOCAR

            

БРСМ-Нафта

        

42,69

2,12

KLO

36,00

1,90

36,05

1,95

40,66

2,00

Автотранс

36,05

1,95

36,05

1,95

40,66

2,00

UPG

36,00

1,90

36,00

1,99

40,60

2,00

BVS

36,05

1,95

36,05

1,95

40,66

2,00

Chipo

36,00

2,00

36,05

1,95

42,69

4,03

Авантаж 7

            

Mango

36,00

1,95

36,05

1,95

40,66

2,00

Средня ціна в Україні:

35,12

1,11

36,13

1,50

40,81

1,66

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Напоминаем:

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.

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АЗС топливо
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