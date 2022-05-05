"Газпром" решил использовать мощности "Северного потока-2" для нужд РФ

"Газпром" решил использовать мощности "Северного потока – 2" для газификации северо-запада России.

Об этом говорится в сообщении компании Telegram.

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток – 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, "Газпром" решил задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток – 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - говорится в заявлении.

В "Газпроме" утверждают, что если Германия решит сертифицировать трубопровод, то в работу будет включена только одна его нить "со 100% загрузкой".

Начало включения в работу второй морской нити газопровода "Северный поток – 2" может быть не ранее 2028 года, утверждают в "Газпроме".

Напоминаем:

Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкции против РФ и, в частности, против ее энергосектора – по его словам, одним из шагов должен стать демонтаж уже построенного газопровода "Северный поток-2".

Соединенные Штаты ввели санкции против оператора Северного потока - 2 в ответ на признание РФ "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР".

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля заявил об остановке сертификации Северного потока - 2. Газопровод, принадлежащий одноименной "дочке" Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.

Экономическая правда