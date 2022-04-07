Дуда призвал демонтировать газопровод "Северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкции против РФ и, в частности, против ее энергосектора – по его словам, одним из шагов должен стать демонтаж уже построенного газопровода "Северный поток-2".

Об этом Дуда сказал в интервью CNN.

"В интервью Дуда поставил под сомнение полезность дипломатических усилий с Россией на этом этапе конфликта. Он сказал, что не был удивлен критике премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на этой неделе в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, когда Моравецкий сказал: "Никто не вел переговоры с Гитлером", - пишет CNN.

"Диалог с Россией не имеет смысла. Надо поставить Владимиру Путину очень жесткие условия. Надо сказать: "Пока вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить". Мы собираемся решительно оказывать поддержку Украине, мы собираемся усиливать режим санкций, потому что если вы ведете диалог, который ничего не достигает, так это только игра, чтобы выиграть время со стороны России", - подчеркнул польский президент.

Дуда призвал к дополнительным санкциям против РФ и его энергетического сектора.

"Режим санкций нужно усилить. У меня в этом нет никаких сомнений", – подчеркнул он.

"Но это очень сложная задача. Лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь от нефти", - добавил президент Польши.

По словам Дуды, Польша изначально была против создания газопроводов между Россией и Германией.

Он сказал, что это были "политические проекты", предназначенные для обхода Польши, Украины и стран Балтии.

Дуда призвал демонтировать новый газопровод Nord Stream II.

"Россия шантажирует не только Германию, в настоящее время Россия шантажирует фактически всю Европу", - подчеркнул он.

Напоминаем:

Соединенные Штаты ввели санкции против оператора Северного потока - 2 в ответ на признание РФ "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР".

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля заявил об остановке сертификации Северного потока - 2. Газопровод, принадлежащий одноименной "дочке" Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.

Экономическая правда