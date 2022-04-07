Американський центробанк почне активніше згортати "друкарський верстат"

Голова ФРС Джером Павелл Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Керівники Федеральної резервної системи просигналізували про готовність розпочати скорочення активів на балансі центробанку на 95 мільярдів доларів на місяць, що майже вдвічі більше, ніж раніше.

Про це свідчить протокол засідання, яке проходило 15-16 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Учасники загалом погодилися, що розумним буде обмежити продаж державних облігацій на рівні близько 60 млрд доларів на місяць, забезпечених іпотекою цінних паперів – на рівні близько 35 млрд доларів на місяць", – йдеться у документі.

У 2017-2019 роках Федрезерв продавав активи помірнішими темпами – на 50 млрд доларів на місяць.

Очікується, що ФРС може погодити програму продажу активів на травневому засіданні.

Крім того, багато членів Федерального комітету з операцій на відкритих ринках вважають, що підвищення ставки відразу на 50 базисних пунктів на одному або кількох засіданнях буде виправданим, якщо інфляція в США не почне знижуватися.

Інвестори також бачать високу ймовірність удвічі більшого, ніж зазвичай, підвищення ставки на наступному засіданні. Загалом ринки вважають, що за 2022 рік розмір ставки збільшиться більш ніж на два процентні пункти.

Інфляція у США у лютому підскочила до 7,9%, оновивши максимум із 1982 року. Індекс PCE, основний для Федрезерва показник інфляції, досяг позаминулого місяця 6,4%, тоді як цільовим рівнем вважається 2%.

Наступне засідання FOMC призначено на 3-4 травня.