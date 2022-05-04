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Дефицит горючего не остановил посевную кампанию в Украине – Минагро

Среда, 4 мая 2022, 15:58 - Алексей Павлыш

Дефицит горючего не остановил посевную кампанию, хотя ситуация действительно сложная.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, ситуация с горючим сложная, но не угрожающая.

"В целом отмена акциза и уменьшение НДС на топливо позволило сделать его более доступным, чем это могло бы быть. На сегодняшний день аграрии в основном покупают среднюю или большую группу, то есть речь не о розничной реализации.

Мы держим руку на пульсе. У нас нет ни одной остановки посевной из-за отсутствия дизтоплива, хотя ситуация действительно сложная", - заявил Высоцкий.

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Напоминаем:

Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.

Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.

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топливо аграрии Минагрополитики
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