Дефицит горючего не остановил посевную кампанию в Украине – Минагро
Дефицит горючего не остановил посевную кампанию, хотя ситуация действительно сложная.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, ситуация с горючим сложная, но не угрожающая.
"В целом отмена акциза и уменьшение НДС на топливо позволило сделать его более доступным, чем это могло бы быть. На сегодняшний день аграрии в основном покупают среднюю или большую группу, то есть речь не о розничной реализации.
Мы держим руку на пульсе. У нас нет ни одной остановки посевной из-за отсутствия дизтоплива, хотя ситуация действительно сложная", - заявил Высоцкий.
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Напоминаем:
Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.
Кабинет министров 29 апреля повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.
Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.
Экономическая правда
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