Арест активов Татнефти, самоэмбарго Газпрома: итоги дня

Об ископаемых. Парламент Швеции одобрил предложение правительства о запрете добычи угля, нефти и природного газа и ужесточении правил добычи квасцовой глины.

О самоэмбарго. Российский "Газпром" с 1 июня останавливает поставки газа датской Ørsted и зарегистрированной в Британии Shell Energy Europe Limited по контракту поставок в Германию из-за отказа платить за газ рублями.

По этой же причине "Газпром" объявил о полной остановке поставок газа нидерландской компании GasTerra.

О деньгах. Верховная Рада приняла законопроект №7413 об изменениях в бюджет, предусматривающих увеличение расходов общего фонда госбюджета на 287,09 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних заимствований.

Об аресте. Суд арестовал движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанные российской нефтяной компанией "Татнефть".