"Газпром" останавливает поставки газа в Данию и германские поставки Shell

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Российский "Газпром" с 1 июня останавливает поставки газа датской Ørsted и зарегистрированной в Британии Shell Energy Europe Limited по контракту поставок в Германию из-за отказа платить за газ рублями.

Об этом сообщает кремлевское СМИ ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

В российской компании говорят, что на конец 31 мая, то есть в последний день оплаты по контракту, так и не получили платеж за поставленный в апреле газ от Ørsted. Как сообщалось, оплата газа рублями, как хочет Кремль, может нарушать санкции ЕС против России, поэтому ряд стран отказались от такого шантажа и продлили оплату согласно условиям контракта – в долларах или евро.

Кроме того, "Газпром" остановит поставки газа компании Shell Energy Europe Limited по контракту на поставки в Германию – также из-за отказа платить рублями. Ранее РФ также ввела блокирующие санкции против всей находящейся под контролем правительства Германии Gazprom Germania.

Напоминаем:

Дания может стать следующей страной, которую отключат от поставок российского природного газа, поскольку ее крупнейшая энергокомпания Orsted заявила, что не будет производить платежи в рублях.

Российский "Газпром" объявил о полной остановке поставок газа нидерландской компании GasTerra "в связи с неуплатой в рублях".

Ранее "Газпром" также остановил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию. Кроме того, от российского газа еще в начале апреля отказались Литва, Латвия и Эстония.



