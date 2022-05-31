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Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской "Татнефти"

Вторник, 31 мая 2022, 16:17 - Алексей Павлыш

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть".

Об этом сообщает ГБР.

Компании основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны РФ.

Они подозреваются в финансировании действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группы лиц.

Отмечается, что арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

При этом только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества - около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд гривен.

"Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Татнефть Россия компании нефтепродукты АРМА
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