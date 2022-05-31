В Швеции запретили добычу угля, нефти и газа

Парламент Швеции одобрил предложение правительства о запрете добычи угля, нефти и природного газа и ужесточении правил добычи квасцовой глины.

Об этом говорится на сайте учреждения.

Там пояснили, что данной решение означает запрет на добычу каменного угля, лигнита, сырой нефти, сланцевой нефти и природного газа.

Разрешения больше не будут выдаваться на добычу этих веществ. Данные поправки к Экологическому кодексу вступают в силу с 1 июля 2022 года.