Данський енергогігант Orsted не платитиме за російський газ у рублях і очікує припинення поставок

Данія може стати наступною країною, яку відключать від поставок російського природного газу, оскільки її найбільша енергокомпанія Orsted заявила, що не буде здійснювати платежі в рублях.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Orsted.

Як йдеться у заяві Orsted, компанія готується, що ПАТ "Газпром" припинить поставки.

Компанія очікує, що зможе забезпечити альтернативні поставки на європейському оптовому ринку.

Orsted додає, що кінцевий термін платежу - вівторок, і компанія продовжить платити в євро.

"Існує ризик, що "Газпром експорт" припинить постачання газу", - йдеться в повідомленні.

"Скандинавська країна стане наступною, де поставки російського газу припиняться після того, як нещодавно були припинені поставки до Фінляндії, Польщі та Болгарії.

Данський гігант вітроенергетики має довгостроковий контракт на 20 терават-годин на рік з "Газпромом", термін дії якого закінчується в кінці десятиліття. Раніше цього року Orsted заявив, що планує купити набагато менше, ніж максимально дозволено контрактом", - нагадує Bloomberg.

Загалом, імпорт Данії становить відносно невелику частину європейського попиту, який, за словами Стефана Ульріха, аналітика BloombergNEF, не так вже й складно знайти на ринку, пише агентство.

27 лютого Orsted заявив, що припинить купувати російське вугілля та біомасу для своїх електростанцій.

Економічна правда