РФ запровадила санкції проти німецького Газпрому

Російська Федерація ввела блокуючі санкції проти всієї групи Gazprom Germania, яка перебуває під контролем уряду Німеччини.

Про це йдеться у постанові уряду РФ.

У списку санкцій знаходиться 31 компанія. Більша частина належить до групи Gazprom Germania.

Також уряд РФ запровадив санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - це власник польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.

Нагадуємо:

Колишню дочірню компанію "Газпрому" в Німеччині Gazprom Germania GmbH передадуть під управління Федеральному мережевому агентству ФРН до 30 вересня.

31 березня "Газпром" припинив свою участь у німецькій Gazprom Germania GmbH, яка виступає оператором кількох великих газосховищ у ФРН, і в усіх активах, що їй належать.