РФ запровадила санкції проти німецького Газпрому
Російська Федерація ввела блокуючі санкції проти всієї групи Gazprom Germania, яка перебуває під контролем уряду Німеччини.
Про це йдеться у постанові уряду РФ.
У списку санкцій знаходиться 31 компанія. Більша частина належить до групи Gazprom Germania.
Також уряд РФ запровадив санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - це власник польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.
Нагадуємо:
Колишню дочірню компанію "Газпрому" в Німеччині Gazprom Germania GmbH передадуть під управління Федеральному мережевому агентству ФРН до 30 вересня.
31 березня "Газпром" припинив свою участь у німецькій Gazprom Germania GmbH, яка виступає оператором кількох великих газосховищ у ФРН, і в усіх активах, що їй належать.
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