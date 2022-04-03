З початку квітня природний газ із РФ перестав надходити до країн Балтії

З початку квітня до країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії - більше не надходить природний газ з Росії.

Про це заявив глава правління оператора системи природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс, пише Jauns.lv.

За словами глави Conexus, заява РФ про те, що її природний газ можна оплачувати лише в російських рублях, є сигналом про необхідність швидкого зменшення залежності від Росії, на яку більше не можна покладатися.

"Якщо ще й були сумніви, чи можна розраховувати на російські поставки, ці події чітко свідчать про те, що з погляду надійності покладатися на них фактично більше не можна", - заявив Барісс.

Він зазначив, що наразі у сховищі є незвичайна для цього періоду кількість газу - 7,6 терават-годин, це майже стільки ж, скільки Латвія споживає в зимові місяці. Тому немає приводу для занепокоєння в найближчі місяці, додав Барісс.

Нагадаємо:

Литва першою з країн Євросоюзу повністю відмовилася від імпорту російського газу з початку квітня.

Економічна правда