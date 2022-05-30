Несогласованный пакет санкций, нулевую растаможку авто хотят отменить: итоги дня

О санкциях. Постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России.

О РФ. Запасы драгоценных металлов в пересчете на золото в российских банках за 2 месяца (февраль-март) сократились на 20%.

О газе. "Харьковская ТЭЦ-5" 1 июня останавливает работу и планирует законсервировать оборудование в связи с новыми расценками на газ, установленными компанией "Нефтегаз Трейдинг".

Снова про Гетманцева. Украинские предприниматели обвинили главу налогового комитета ВР Данила Гетманцева в пренебрежительном отношении к бизнесу и низким темпам роста экономики: требуют его немедленного увольнения со всех должностей и лишения мандата народного депутата.

О налогах. Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.