Харьковская ТЭЦ-5 останавливает работу и консервирует оборудование из-за новых расценок на газ

ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" 1 июня останавливает работу и планирует законсервировать оборудование в связи с новыми расценками на газ, установленными компанией "Нафтогаз Трейдинг".

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Интерфакс-Украина".

"ТЭЦ-5 не может работать при нынешней ценовой политике компании "Нафтогаз Трейдинг", - приводит пресс-служба слова председателя правления ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александра Минковича.

Отмечается, что "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий ТЭК новые расценки на фиксированные объемы газа, существенно увеличив их: с 7,9 тыс грн до 29,4 тыс грн за тысячу кубометров топлива.

"Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", - подчеркнули в "Харьковской ТЭЦ-5".

Глава правления ТЭЦ призвал чиновников принять меры, чтобы не допустить срыва подготовки и старта нового отопительного сезона.

"Харьковская ТЭЦ-5 всегда, несмотря на вызовы военного времени, работает на укрепление устойчивости и мощности Северной энергосистемы. Но сегодня вместе с теплоэнергетическим сообществом Украины ТЭЦ-5 вынуждена еще раз обратиться к чиновникам.

Услышьте и прислушайтесь к производителям и промышленникам, тем людям, от которых зависит энергетическая и экономическая безопасность Украины. ТЭЦ-5 неоднократно информировала Министерство энергетики и Укрэнерго о том, что подготовка и старт отопительного сезона под угрозой. Ответа мы не получили", - заявил он.

По его словам, оборудование, которое не подлежит использованию в течение 30 суток должно быть законсервированным.

При этом простой в работе влечет потерю оборотных средств, в частности, предусмотренных для проведения очередного этапа ремонтной кампании, и нарушение договоров с подрядными ремонтными организациями.

Экономическая правда