Запасы драгметаллов в российских банках сократились на 20% за два месяца

Запасы драгоценных металлов в пересчете на золото в российских банках за 2 месяца (февраль-март) сократились на 20%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

Так, на 1 апреля остатки на счетах составляли 227,3 млрд рублей – это минимум с августа 2019 года.

При этом, объем вложений за 2 месяца снизился на 20,2 млрд. рублей, или на 17,2%.

В пересчете на золото падение выражено еще сильнее. По расчетам РБК, до 1 апреля в банках хранилось 43,8 т аффинированного золота, что на 11,4 т (20,7%) меньше чем за два месяца до этого. Основное падение пришлось на февраль – на 10,8 т, тогда как в марте сокращение составляло всего 0,6 т.

Как пишет РБК, участники рынка назвали причиной сокращения запасов золота активизацию экспортных операций.

В начале февраля участники рынка могли свободно вывозить золото за границу и "ожидая санкций, продавали остатки", а в марте подобного сбыта уже не было, рассказал представитель Совкомбанка.

Экономическая правда