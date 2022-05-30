Бизнес возмущен словами Гетманцева о "гусях, которых надо ощипать": требует уволить и забрать мандат

Украинские предприниматели обвинили главу налогового комитета ВР Даниила Гетманцева в пренебрежительном отношении к бизнесу и низким темпам роста экономики: требуют его немедленного увольнения со всех должностей и лишения мандата народного депутата.

Об этом говорится в обращении к президенту Владимиру Зелнскому и к председателю партии "Слуга народа" Елене Шуляк.

"Мы, украинские предприниматели, постоянно работаем на победу Украины не только как производители товаров и услуг и налогоплательщики, а как волонтеры и активисты, а часто и добровольцы ВСУ. С началом военных действий предприниматели взяли на себя немало дополнительных обязательств, и мы с честью их несем. Бронежилеты, тепловизоры, дроны, автомобили, поддержка деятельности волонтеров — сейчас все это лежит на плечах украинского народа и особенно на плечах предпринимателей.

В ответ общество демонстрирует существенный рост доверия к предпринимателям, украинскому бизнесу. Но со стороны властей постоянно видим пренебрежительное отношение и пустые обвинения. Уклонение от налогов, контрабанда, разнообразные "схемы" и другие негативные явления существуют прежде всего потому, что условия для этого созданы несовершенным законодательством, некачественной работой Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике", - говорится в обращении.

Предприниматели подчеркнули, что начиная с 22 мая инициативная группа предпринимателей собрала 16 000 подписей за отставку председателя этого комитета Даниила Гетманцева.

"Мы считаем, что именно он виновен в низких темпах роста украинской экономики и ее неготовности к полномасштабной войне, а сейчас - в невозможности немедленно приступить к быстрому восстановлению", - отмечают они.

Бизнесмены отмечают, что 23 мая 2022 года Гетманцев пренебрежительно назвал предпринимателей "гусями, которых нужно ощипывать", а их инициативу по изменению экономической политики – проплаченной акцией.

"Считаем такое поведение высшего должностного лица недопустимым", - заявили предприниматели.

"Уважаемый господин Президент, поскольку Д.А.Гетманцев является членом вашей команды и Вы лично представляли его избирателям, требуем от Вас немедленного увольнения Д.А.Гетманцева со всех должностей и лишения его мандата народного депутата", - обратились они к Зеленскому.

Кроме того, открытое обращение с требованием пересмотреть отношение к украинским предпринимателям и изменить экономический курс Украины записал президент Союза украинских предпринимателей и совладелец компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

В обращении Климов говорит о том, что "наряду с украинскими воинами настоящими героями этой войны являются украинские предприниматели".

"Кто-то пошел в ряды ВСУ, кто-то в очередной раз стал волонтером, кто-то каждый миг работает на восстановление экономики...

К сожалению, со стороны антирыночного крыла украинской власти мы слышим отвратительные обиды в адрес этих людей. Теперь мы "гуси, которых надо ощипать", кормовая база для чиновников.

Такие обвинения я отношу и на мою компанию, в которой более 2 300 сотрудников уже мобилизовано. К сожалению, 15 моих коллег погибли...", - подчеркнул Климов.

Он надеется, что "это не общая позиция украинской власти по отношению к предпринимателям".

"Уважаемый господин Президент. Украинские предприниматели требуют, чтобы мы взяли курс на свободную, либеральную, конкурентоспособную экономику", - обратился к Зеленскому предприниматель.

По словам Климова, настоящая независимость возможна только "на платформе свободной, рыночной, модерновой экономики, базирующейся на свободном рынке, в которой минимальна роль государства".

"Именно такой курс от вас ждет украинское общество и украинские предприниматели. Уважаемый Владимир Александрович! Войдите в историю не только как президент, который защищает и побеждает, войдите в историю как отец украинского экономического чуда", - такими словами завершил обращение Климов.

Ссылка на письмо за отставку Гетманцева: https://t1p.de/nvzwh

https://forms.gle/VV7evAgzqLdKPfM6A Присоединиться к оьращению можно по ссылке:

Напомним:

Украинские предприниматели обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно устранить Данила Гетманцева с должности секретаря Нацсовета Восстановления и налогового комитета Верховной Рады.

Бизнес считает, что нардеп является сторонником более жесткого государственного регулирования, что приводит к "подавлению предпринимательской инициативы, что делает нашу деятельность невозможной".

Гетманцев заявил, что всегда готов к диалогу и пригласил подписантов обращение на встречу в комитете.

В Офисе президента 20 мая собрались представители украинского бизнеса, чтобы обсудить экономическую политику Украины и роль главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в ее создании.

Экономическая правда