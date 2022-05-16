"Послідовний противник економічної свободи": бізнес просить Зеленського про відставку Гетманцева

Українські підприємці звернулись з відкритим листом до президента Володимира Зеленського із проханням негайно усунути Данила Гетманцева з посади секретаря Нацради Відновлення та з податкового комітету Верховної Ради.

Про це йдеться у зверненні бізнесу до Зеленського.

У листі підприємці вислолвили "всебічну підтримку" Зеленському у відстоюванні інтересів України.

У зверненні йдеться, що його ціль - привернути увагу президента до "катастрофічних помилок чи свідомої руйнації економіки України з боку деяких чинних представників влади".

Підприємці кажуть, що наразі через війну 49% підприємств не працюють (або майже зупинені), але за останній місяць перезапущена майже чверть малого і середнього бізнесу.

Водночас вони наголошують на ризиках для бізнесу, які змушують близько 10% підприємців вже проводити релокацію за кордон. Насамперед підприємці заявляють про економічну неволю.

У зверненні йдеться, що Україна посідає 130-те місце у рейтингу економічної свободи, що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу.

"Саме це заважає Україні зробити прорив. Сплата податків в Україні вимагає в 1,5 рази більше часу, ніж у середньому у світі. Контрабанда, що неможлива без "кришування". А впровадження цифрової митниці дивним чином провалюється", - наголошує бізнес.

"Вас намагаються переконати в необхідності підіймати податки, чи збільшувати частку держави в економіці, щоб збільшити обороноздатність чи турботу про громадян.

Але це або свідома брехня, або фатальна помилка!", - йдеться у зверненні до Зеленського.

Підприємці заявляють, що системне (а не тимчасове) зниження податків, зменшення державного апарату прискорить економічне зростання - "сумарно держва отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів і спроможності держви турбуватися про громадян".

Підприємці наголошують, що "уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу є голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев".

"Він є послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою.

Наукові праці та професійна діяльність пана Гетманцева переконливо свідчать, що він є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов'язаних із нею прав і свобод, що іде в розріз інтересам України.

Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації", - йдеться у листі.

Бізнес підкреслює - нещодавні заяви Гетманцева про підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців вже відмовились від інвестиційних проєктів в Україні і переносять їх в європейські країни.

Підприємці додають, що ключова роль Гетманцева на посаді секретаря Національної ради Відновлення у визначенні економічної політики, у тому числі політики післявоєнного відновлення, "буде стримуючим фактором як з точки зору взаємодії держави з малим і середнім бізнесом, так і у відносинах з міжнародними партнерами".

Бізнес просить Зеленського негайно усунути Гетманцева з посади секретаря Нацради Відновлення та з податкового комітету Верховної Ради і призначити на ці посади людей, "які поділяють ідеї прогресу, стрімкого розвитку".

Підприємці додали, що готові долучитись до створення і реалізації плану відродження і модернізції України.

Вони закликають приєднуватися до звернення: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXSHbXLPXKv-iiKBFlbTGDkwvPI8DP1SkuKWTN5r5w8Nv3og/viewform

Лист, зокрема, підписали від організацій: президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук, президент Спілки українських підприємців та співзасновник ГК "Нова пошта" В'ячеслав Клімов, CEO та засновник бізнес-асоціації "Український клуб нерухомості" Ольга Соловей.

А також - засновник Ajax Systems Олександр Конотопський і засновник MacPaw - Олександр Косован та ще більше 2000 людей, серед яких - засновники, власники та керівники бізнесу різного рівня, ФОПи, приватні підприємці, студенти.

Економічна правда