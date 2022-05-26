Покупка Twitter: Маск увеличил свое финансирование до 33,5 миллиардов долларов за счет инвесторов
Миллиардер Илон Маск снова изменил планы по финансированию соглашения с Twitter. Теперь он планирует профинансировать за счет привлеченных средств инвесторов и собственного капитала в $33,5 млрд, уменьшив тем заемное финансирование.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на раскрытие изменений в плане выкупа соцсети Комиссии по ценным бумагам и рынкам (SEC).
Отмечается, что Маск частично отказался от планов привлечения банковских кредитов, привязанных к его доле в Tesla в пользу финансирования со стороны инвесторов.
Согласно документам, представленным в SEC, Маск предоставит дополнительное финансирование в размере $6,25 млрд.
"Этого достаточно, чтобы исключить из плана кредиты на ту же сумму", - объясняет Bloomberg.
Агентство напоминает, что Маск договорился о приобретении Twitter в конце апреля. Сначала для покупки Маск планировал занять у банков $25,5 млрд. и еще $21 млрд. выплатить из собственного капитала. Кредиты на $12,5 млрд были привязаны к доле Маска в Tesla.
При этом, привлекая финансирование от инвесторов, Маск может снизить как размер заемного капитала, так и сумму, которую он должен внести лично, объяснял ранее Bloomberg.
В партнеры, которых Маск нашел для выкупа Twitter, ранее вошли 19 инвесторов. Больше других – $1 млрд – выделил Маску траст соучредителя Oracle миллиардера Ларри Эллисона. $0,8 млрд предоставил фонд Sequoia Capital, $0,7 млрд – инвесткомпания VyCapital, $0,5 млрд – криптовалютная биржа Binance. В инвесторы вошли также Brookfield, Fidelity, Qatar Holding.
Напоминаем:
Илон Маск заявил, что не будет продлевать соглашение о покупке социальной сети Twitter в случае, если компания не докажет количество ложных аккаунтов на уровне до 5% всех пользователей.
Ранее Маск заявил, что временно приостановил соглашение по покупке компании Twitter до подтверждения данных, что фейковые аккаунты составляют менее 5% пользователей, которые можно монетизировать. В то же время он заверил, что "все еще намерен приобрести" компанию.
25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.
Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.
Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено в этом году.
Проведение этого соглашения станет крупнейшим приобретением в истории технологий и, вероятно, будет иметь существенные последствия в течение следующих лет для миллиардов людей, использующих социальные сети.
Читайте также: Зачем Илону Маску Twitter и как он планирует изменить соцсеть
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.