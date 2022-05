Из-за фейковых аккаунтов: Маск допускает остановку процесса покупки Twitter

Илон Маск заявил, что не будет продлевать соглашение о покупке социальной сети Twitter в случае, если компания не докажет количество ложных аккаунтов на уровне до 5% всех пользователей.

Об этом он написал в своем Twitter, Bloomberg.

Миллиардер написал, что "это соглашение не может продвинуться дальше", если Twitter не предоставит доказательства своих заявлений. Соцсеть утверждает, что количество ботов не превышает 5% ежедневных активных пользователей ежемесячно в течение квартала. Такая цифра указана в раскрытии информации для американского регулятора фондового рынка (SEC).

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.