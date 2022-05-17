Из-за фейковых аккаунтов: Маск допускает остановку процесса покупки Twitter

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Илон Маск заявил, что не будет продлевать соглашение о покупке социальной сети Twitter в случае, если компания не докажет количество ложных аккаунтов на уровне до 5% всех пользователей.

Об этом он написал в своем Twitter, Bloomberg.

Миллиардер написал, что "это соглашение не может продвинуться дальше", если Twitter не предоставит доказательства своих заявлений. Соцсеть утверждает, что количество ботов не превышает 5% ежедневных активных пользователей ежемесячно в течение квартала. Такая цифра указана в раскрытии информации для американского регулятора фондового рынка (SEC).

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does. May 17, 2022

Однако миллиардер на конференции в Майами заявил, что фейковые пользователи составляют не менее 20% всех аккаунтов Twitter и допускает, что цифра может достигать 90%.

Параг Агравал, СЕО компании, после упрека Маска публично объяснил методологию подсчета доли ботов в Twitter. На это Маск спросил, почему Twitter просто не свяжется с пользователями, чтобы они подтвердили свою личность.

Акции Twitter подешевели еще на 3,2% на предрыночных торгах в Нью-Йорке после падения более чем на 8% предыдущего дня.

Напоминаем:

Ранее Маск заявил, что временно приостановил соглашение по покупке компании Twitter до подтверждения данных, что фейковые аккаунты составляют менее 5% пользователей, которые можно монетизировать. В то же время он заверил, что "все еще намерен приобрести" компанию.

25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.

Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено в этом году.

Проведение этого соглашения станет крупнейшим приобретением в истории технологий и, вероятно, будет иметь существенные последствия в течение следующих лет для миллиардов людей, использующих социальные сети.