Shell продала свой бизнес в РФ "Лукойлу"

Нефтегигант Shell закрыл соглашение с российским "Лукойлом" по продаже российского бизнеса, включая сеть автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов.

Об этом сообщает российское СМИ "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей "Лукойла".

Сеть АЗС Shell, расположенная в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также тверской завод по производству смазочных материалов, официально перешли в собственность Лукойла.

"В соответствии с условиями соглашения более 350 сотрудников "Шелл Нефти" [российской "дочки" Shell в РФ - ЭП] продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит "Лукойлу", - сообщается в пресс-релизе нефтяной компании. Соглашение согласовало Федеральная антимонопольная служба РФ.

По условиям соглашения, "Лукойлу" переходят 100% активов ООО "Шелл Нефть", в том числе 411 АЗС и завод по производству масел в Торжке. 15 мая работа автозаправочных станций была приостановлена для обеспечения продажи компании новому владельцу. Точная сумма сделки представителями компаний не раскрывается.

Напоминаем:

Российская нефтяная компания "Лукойл" покупает у британско-нидерландского гиганта Shell 100% российского бизнеса, в частности сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области.

Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2". Shell также полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке и работает над тем, чтобы исключить российскую нефть из поставок.

Из-за выхода из РФ компания была вынуждена списать 3,9 млрд долларов.