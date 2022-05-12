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Нафтогігант Shell продає свій російський бізнес "Лукойлу"

Четвер, 12 травня 2022, 12:36 - Дана Гордійчук
 
unsplash

Російська нафтова компанія "Лукойл" купує у британсько-нідерландського гіганта Shell 100% російського бізнесу, зокрема мережу АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області. 

Про це повідомляє російське ЗМІ "Коммерсантъ" з посиланням на пресслужбу "Лукойл". 

Раніше зазначалося, що в рамках виходу з ринку РФ разом із мережею АЗС Shell хоче позбутися свого заводу з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами – кредити ТОВ "Шелл нефть", на балансі якого знаходяться АЗС і завод, сягають 9 млрд рублів (138 млн доларів).

Угода буде завершена після отримання узгодження Федеральної антимонопольної служби (ФАС).

В рамках угоди понад 350 працівників російського дочірнього підприємства Shell залишаться працевлаштованими, але вже у структурі "Лукойлу".

У Shell є 411 АЗС в РФ, частина з яких належить самій компанії, а деякі працюють під брендом Shell на умовах франшизи. На початку березня компанія оголосила про поетапне припинення діяльності у Росії. Через звільнення з РФ компанія була змушена списати 3,9 млрд доларів.

Нагадуємо:

На початку травня стало відомо, що Shell знайшла покупця на свою мережу автозаправних станцій у Росії. Найімовірнішим варіантом на ринку називали саме "Лукойл".

Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2". Shell також повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

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Лукойл Shell
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