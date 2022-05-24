Россия наращивает кражи украинского зерна на оккупированных территориях – спутниковые снимки

Maxar Technologies

На спутниковых снимках зафиксировали, как российские корабли загружают украинское зерно в оккупированном Крыму – скорее всего, его вывезли с оккупированной Херсонщины и других временно неподконтрольных территорий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

На снимках видны два балкера под флагом России, "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", которые пришвартовались в Севастополе в оккупированном Россией украинском Крыму рядом с зернохранилищем. На изображениях, датированных 19 и 21 мая, зерно из ленты пересыпают на русские балкеры.

Спутниковый снимок от Maxar Technology показывает, как зерно загружается в корпус корабля под российским флагом "Матрос Позинич" в оккупированном Крыму, 19 мая. Maxar Technologies

21 мая на этом спутниковом снимке от Maxar Technologies в порту Севастополя было видно российское судно "Матрос Кошка". Maxar Technologies

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна покинули порт. "Матрос Позинич", которого уже поймали на попытке "экспорта" краденого украинского зерна, направляется в Бейрут. "Матрос Кошка" до сих пор находится недалеко от порта Кавказ. Российские балкеры имеют емкость 30 тысяч тонн зерна.

MarineTraffic.com

Судно "Матрос Позинич" принадлежит подсанкционной "Объединенной судостроительной корпорации".

Заметим, что у Крыма нет таких объемов зерна, и единственным источником происхождения могут быть временно оккупированые после 24 февраля территории Украины.

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Напоминаем:

В начале мая в оккупированном Крыму на Матрос Позинич с выключенной геолокацией загрузили 27 тыс тонн зерна. Место его прибытия – Египет. Благодаря украинскому МИД судно не смогло добраться до Александрийского порта.

Аграрии из временно оккупированных регионов сообщают о случаях, когда кафиры воруют их имущество и запасы или заставляют продавать урожай за бесценок. Жители городов испытывают существенное удорожание продуктов в магазинах.

Российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Это зерно они попытались "проэкспортировать" в Египет

На этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около 1,5 млн. тонн зерновых.