Россия наращивает кражи украинского зерна на оккупированных территориях – спутниковые снимки
На спутниковых снимках зафиксировали, как российские корабли загружают украинское зерно в оккупированном Крыму – скорее всего, его вывезли с оккупированной Херсонщины и других временно неподконтрольных территорий.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.
На снимках видны два балкера под флагом России, "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", которые пришвартовались в Севастополе в оккупированном Россией украинском Крыму рядом с зернохранилищем. На изображениях, датированных 19 и 21 мая, зерно из ленты пересыпают на русские балкеры.
По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна покинули порт. "Матрос Позинич", которого уже поймали на попытке "экспорта" краденого украинского зерна, направляется в Бейрут. "Матрос Кошка" до сих пор находится недалеко от порта Кавказ. Российские балкеры имеют емкость 30 тысяч тонн зерна.
Судно "Матрос Позинич" принадлежит подсанкционной "Объединенной судостроительной корпорации".
Заметим, что у Крыма нет таких объемов зерна, и единственным источником происхождения могут быть временно оккупированые после 24 февраля территории Украины.
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Напоминаем:
В начале мая в оккупированном Крыму на Матрос Позинич с выключенной геолокацией загрузили 27 тыс тонн зерна. Место его прибытия – Египет. Благодаря украинскому МИД судно не смогло добраться до Александрийского порта.
Аграрии из временно оккупированных регионов сообщают о случаях, когда кафиры воруют их имущество и запасы или заставляют продавать урожай за бесценок. Жители городов испытывают существенное удорожание продуктов в магазинах.
Российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Это зерно они попытались "проэкспортировать" в Египет
На этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около 1,5 млн. тонн зерновых.
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